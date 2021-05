Mossoró Cidade Junina virtual precisa ser explicado

O então deputado estadual Alysson Bezerra disse em 2020: “Sugestão que eu faço à Prefeitura de Mossoró é que cancele o Mossoró Cidade Junina. Aplique todos os recursos na saúde pública de Mossoró”

O atual prefeito Alysson Bezerra pretende gastar mais de R$ 4 milhões na versão virtual do Mossoró Cidade Junina. O orçamento do evento, que já tinha orçamento de R$ 3.500.000, recebeu um remanejamento de mais R$ 685.000 com recursos que foram retirados de rubricas como Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Infância de Adolescência, agricultura, esporte e lazer e infraestrutura.

Não se discute a importância do Mossoró Cidade Junina. Foram feitos dois estudos em 2017 e 2019, um em parceria com a UERN e outro com a UnP, e comprovou-se que o retorno para cada real investido no evento é de até 14 vezes. Para cada real investido, 14 voltam para economia da cidade. Isso em tempos normais, com aglomerações gigantescas, coisa que não pode acontecer agora.

O Mossoró Cidade Junina deste ano, assim como o do ano passado, será virtual.

Inclusive, está publicado no JOM 613 dois chamamentos públicos: um para “Credenciamento de apresentadores, artistas e profissionais de arte e cultura para os eventos e manifestações culturais do Mossoró Cidade Junina 2021 virtual”. E o outro para “Credenciamento de patrocinadores para os eventos e manifestações culturais do Mossoró Cidade Junina 2021 virtual“.

Investimento no MCJ, mesmo que numa versão virtual, é importante para a classe artística.

O setor de eventos, bares e restaurantes, assim como o de turismo de um modo geral, clama por socorro e não é de hoje. Outro pleito do setor é que o prefeito também poderia dar incentivos de ISS e IPTU, cobrar da governadora a flexibilização de alguns pontos dos decretos de isolamento, ser voz ativa na defesa do setor que emprega milhares de pessoas em nossa cidade.

A prefeitura está certa em fazer o Mossoró Cidade Junina virtual, mas precisa explicar se vai utilizar mais de R$ 4.185.000 em um evento virtual e como será esse gasto.