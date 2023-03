Mossoró Cidade Junina tem as primeiras atrações confirmadas

Portal G1

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta terça-feira (28) parte das atrações na programação do “Mossoró Cidade Junina 2023” – a tradicional festa de São João da cidade do Oeste potiguar.

As confirmações foram detalhadas durante evento realizado no Teatro Dix-huit Rosado. A edição deste ano acontecerá de 3 a 24 de junho.

O evento será aberto com o tradicional bloco “Pingo da Mei Dia”, que promete muita alegria, com presenças confirmadas de Bell Marques e Raí Saia Rodada.

Nattanzinho é outra participação confirmada, sendo a primeira atração musical anunciada para o Polo Estação, na Estação das Artes Elizeu Ventania, onde se apresentam artistas de projeção nacional, no período junino.

A música também está garantida no polo “Arraiá do Povo”, com apresentação da banda Cavaleiros do Forró, Kátia Cilene e Waldonys.