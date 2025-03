Mossoró Cidade Junina será lançado nesta sexta-feira

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura, lançará nesta sexta-feira (28) a programação completa do “Mossoró Cidade Junina” 2025.

Além de toda a expectativa para conhecer os artistas que animarão as noites de junho, o lançamento contará com a presença do cantor Núzio Medeiros. A cantora Aline Reis também animará a noite que inicia às 18h, no Hotel Thermas.

A entrada é aberta ao público e toda a imprensa está convidada a participar. O evento também contará com transmissão pelo YouTube oficial da Prefeitura de Mossoró.