Mossoró Cidade Junina 2025 deve movimentar R$ 377,2 milhões, aponta estudo

Diagnóstico da Uern também projeta público de 1,6 milhão de pessoas no evento.

Por g1 RN

19/05/2025 15h44 Atualizado há uma hora

Show do Mossoró Cidade Junina em 2024 (Arquivo) — Foto: João Batista/Secom/PMM

A edição 2025 do Mossoró Cidade Junina deve movimentar R$ 377,2 milhões em gastos de moradores e turistas, segundo projeção apresentada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) nesta quarta-feira (7). O levantamento é realizado pela Faculdade de Ciências Econômicas (Facem) em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL).

O volume estimado para este ano é superior ao registrado em 2024, que foi de R$ 328 milhões. Em 2017, quando o diagnóstico começou a ser feito, os gastos giravam em torno de R$ 12 milhões.

O estudo também aponta que o público do evento cresceu de 720 mil pessoas em 2017 para 1,3 milhão em 2024. A projeção para este ano é de 1,6 milhão de participantes. O aumento é atribuído à ampliação das áreas do evento, medida sugerida pela universidade e adotada pela prefeitura.

O Pingo da Mei Dia, que abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina, também registrou aumento no número de participantes. Foram 100 mil em 2017 e 223.811 em 2024. A percepção de segurança entre os frequentadores do evento subiu de cerca de 70% para mais de 90% ao longo dos anos, segundo o levantamento.

O diagnóstico é feito anualmente desde 2017 e inclui informações sobre perfil dos turistas, impactos no comércio local, regionalização do evento e viabilidade econômica. Os dados são utilizados para subsidiar o planejamento das edições seguintes.

Durante a apresentação, o coordenador do estudo, professor Leovigildo Cavalcanti, afirmou que a universidade acertou 95% das projeções anteriores. A reitora da Uern, Cicília Maia, destacou que a pesquisa envolve estudantes e contribui com dados para o setor público e privado.

O presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, falou sobre a parceria com a universidade e agradeceu à Polícia Militar pela atuação em anos anteriores.

“Esse projeto foi abraçado pela CDL e tem a intenção de trazer a academia para dentro do comércio. Esse evento é um patrimônio cultural do RN”, destacou Stênio.

Já o tenente-coronel Albervan Cirne, comandante do 2º Batalhão, afirmou que o planejamento da segurança começou no fim de 2024.

“A responsabilidade é muito grande, mas é uma ação conjunta. Nós estamos preparados desde o ano passado, quando acabou o período pós-eleições. Sabemos da expectativa, porque, em anos anteriores, a segurança ocorreu a contento. É uma megaoperação”, enfatizou.

Mercados públicos entram na programação do Mossoró Cidade Junina

Faltando pouco mais de vinte dias para o Mossoró Cidade Junina, a cidade já começa a receber a estrutura dos polos do evento e intervenções no Corredor Cultural. Uma das novidades deste ano é a inclusão dos mercados públicos na programação oficial.

A montagem da decoração nos mercados teve início na última quinta-feira (15) pelo Mercado do Alto da Conceição. Os trabalhos devem seguir nos próximos dias nos mercados da Cobal, Bom Jardim e no novo Centro Comercial, que também serão pontos de apresentações culturais.

A programação chamada “Raiá do Dia” acontecerá a partir do dia 8 de junho, sempre aos sábados e domingos, das 6h às 9h. Os mercados do Alto da Conceição, Cobal e Bom Jardim terão duas atrações por dia. Aos sábados, o Mercado Central e o novo Centro Comercial também receberão atrações no mesmo horário.

Segundo Suendel Carlos, diretor de Mercados Públicos, a iniciativa busca destacar os produtos comercializados nos espaços e movimentar a economia local durante o evento.

“A inserção dos mercados públicos na programação do MCJ é de muita importância para evidenciar todo o potencial que os mercados oferecem, como sua culinária típica nordestina e produtos que só se pode encontrar nesses equipamentos, além disso o polo irá fomentar o comércio e manter viva a tradição de frequentar os mercados públicos”, disse Suendel.