Mossoró Cidade Junina 2024 será lançado nesta quarta-feira

A Prefeitura de Mossoró vai lançar nesta quarta-feira (06), o Mossoró Cidade Junina 2024. O evento de lançamento será realizado no Hotel Thermas, a partir das 18h, com acesso gratuito e aberto ao público. A divulgação das atrações será transmitido ao vivo através do Canal Oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube.

A festa inicia no dia 1º de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”, e contará com todos os polos: Estação das Artes, Arraiá do Povo, Antônio Francisco, Cidadela, Arena das Quadrilhas, São João e o Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.

Patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Rio Grande do Norte, o “Mossoró Cidade Junina” é um potencial para geração de emprego e renda.

Na última edição, mais de 1,2 milhão de pessoas participaram do Mossoró Cidade Junina, o que rendeu um retorno financeiro histórico para a cidade. Os dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), em 2023, revelou que a festa movimentou aproximadamente R$ 12 milhões, apresentando que, para cada R$ 1 investido no “Mossoró Cidade Junina”, retornaram R$ 24 para a economia da cidade.