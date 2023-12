Mossoró: Cidadão cobra prioridade aos idosos em atendimentos de saúde na Tribuna da Câmara

Comunicação CMM

A determinação de prioridade em consultas médicas e exames de saúde pública aos idosos, contida na lei nº 2.592/2023, foi destaque na Tribuna Popular da Câmara de Mossoró. Em pronunciamento no Legislativo, hoje (5), o cidadão Otávio Lopes Filho cobrou que a norma seja colocada em prática no município.

“Sabemos sobre a situação da saúde, tanto em nível municipal e estadual, ela não funciona como é mostrado na mídia. Nunca vemos debates defendendo essa minoria que é o idoso”, disse o popular, advertindo que, apesar de sancionada no ano de 2009, até hoje a legislação não é cumprida pelo Executivo.

A norma, de autoria do então vereador Flávio Tácito, determina que todas as consultas médicas e exames de saúde pelo Sistema Único de Saúde (Sus) no município de Mossoró sejam realizadas dentro do prazo máximo de sete dias úteis, quando o paciente tiver idade igual ou superior a 65 anos.

Porém, ao mencionar ter procurado uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Otávio Lopes disse ter enfrentado dificuldades para marcar consulta com médico urologista. “As coisas em Mossoró não andam. É uma vergonha para a cidade, o Legislativo aprova uma legislação e o Executivo não cumpre”, frisou.

Por fim, Otávio Lopes cobrou que o município tome providências para cumprir a norma. “A quem vamos recorrer? Um idoso passa de seis a sete meses aguardando por consultas e exames”, concluiu.