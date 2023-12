Mossoró: Chuvas devem continuar até o dia de Natal

Desde a última segunda-feira, 18, os mossoroenses têm presenciado a ocorrência de chuvas e de céu nublado durante todo o dia. As precipitações são bem atípicas para o período do ano, mas a meteorologia já as previa, em virtude do fenômeno chamado Vórtice Ciclone de Alta e a Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT).

De acordo com Alciomar Lopes, professor de Ciências Naturais, da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, as chuvas em Mossoró devem continuar ocorrendo até o dia 25 de dezembro, dia do Natal. O levantamento feito pela Secretaria apontou que, em 24 horas, Mossoró registrou 30,7 milímetros de chuva.

“Nós temos indicativo de chuvas nesta quinta, 21, e sexta-feira, 22, chuvas leves. Nos dias 23, 24 e 25 os modelos meteorológicos estão mostrando sol com nuvens, isso pode haver alguma alteração. No momento está mostrando essa forma, mas pode ser hoje, amanhã (quinta-feira) pode haver alguma alteração porque a atmosfera muda”.

O professor de Ciências Naturais apontou os fatores climáticos que estão provocando as recentes precipitações na região. “Na semana passada, aconteceu um fator de um cavado, que é um alongamento de baixa pressão no sentido horário e que estava jogando muita umidade no Leste, ou seja, na zona litorânea da região de Natal, que registrou muita chuva. Nesses últimos dias, também aconteceu o fenômeno chamado VCAN, que é vórtice ciclônico de altos níveis”, explicou o professor.

Durante o cavado, ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica. Já durante o VCAN é a circulação de ventos fechada, que gira no sentido horário em altos níveis da atmosfera e com núcleo frio. Sua área de formação varia conforme a estação do ano, sendo mais comum durante os meses de verão na região Nordeste.

O professor Alciomar Lopes informa que o VCAN é quem está provocando a maior quantidade de chuvas no momento, aliado ao cavado e também à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que até o mês de novembro estava oscilando entre 6 e 9 graus ao Norte, acima da Linha do Equador e hoje está oscilando entre 2 e 5. “Quer dizer, ela está se aproximando. A aproximação da ZCIT e os fatores atmosféricos estão favorecendo essas chuvas”, disse.

Alciomar Lopes informou ainda que muitas comunidades rurais registraram chuvas desde a última segunda-feira, principalmente Maísa, Jucuri, São João da Várzea, Lorena e Chafariz. Três comunidades rurais registraram precipitação acima da média verificada na zona urbana. “O destaque maior ficou para o PA Solidão, que fica próximo a Jucuri, Cabelo de Nego, São João da Várzea e Recanto da Esperança”, finalizou.

De Fato