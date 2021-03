Mossoró chega ao 2º dia sem vagas de UTI para tratamento de pacientes com Covid

Dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) revelam que a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 caiu de 100 para 97,6% na região Oeste, mas os hospitais de Mossoró continuam lotados.

Além disso, há denúncias de aglomerações de pessoas em busca de auxílio médico no sistema básico de saúde, que atende casos iniciais ou menos complexos, embora a prefeitura tenha anunciado aumento nas ações de enfrentamento, como a contratação de 12 médicos.

Na última segunda-feira, o prefeito Allyson Bezerra e a secretária municipal de saúde Morgana Dantas estiveram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Belo Horizonte, onde há 17 leitos montados em contêineres.

A visita teve um momento tenso, quando uma servidora se queixou do cancelamento de escalas, apontando a medida administrativa como causadora das aglomerações. O prefeito reagiu afirmando que não teria partido dele tal iniciativa.