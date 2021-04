Mossoró: Cabo vítima de assalto está em estado grave

Na noite desta quinta-feira, 08, o Cabo Marcolino, cabo da Polícia Militar, lotado na ROCAM do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Mossoró, foi vítima de uma tentativa de assalto, sofreu tiros na cabeça e está internado no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). De acordo com informações repassadas pelo sargento Márcio Souza, colega de farda da vítima, o estado de saúde de Marcolino é considerado gravíssimo.

Através de um grupo da Polícia Militar, o sargento Márcio está acompanhando a situação do colega. A última informação recebida foi que o Cabo continua vivo, mas que seu estado é muito grave. “Como os tiros que ele sofreu foram na cabeça, os médicos já adiantaram que uma cirurgia será muito complicada. Nós também sabemos que ele (cabo Marcolino) teve perda de massa encefálica, o que agrava ainda mais o estado de saúde dele”, explicou.

Segundo o sargento, o setor de inteligência da Polícia Militar já tem a identificação de um dos suspeitos e desde ontem, data do ocorrido, estão sendo feitas ações para capturar a dupla. Sargento Márcio destacou ainda que não pode divulgar a identificação do suspeito para não atrapalhar o trabalho da polícia.

Entenda o caso

O Cabo Marcolino e o primo estavam dentro do veículo do policial quando foram surpreendidos por criminosos que anunciaram o assalto. O Cabo estava armado e reagiu, mas foi atingido com tiros na cabeça. Caso aconteceu no bairro Alto de São Manoel, por volta das 18h30.