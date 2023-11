Mossoró bate novo recorde em emissão de alvarás e habite-se

A Prefeitura de Mossoró bateu um novo recorde de habite-se e alvarás, no mês de outubro, demonstrando um grande avanço no desenvolvimento urbano. Essa conquista reflete os esforços e investimentos do governo municipal na agilização e melhoria dos processos de regularização de imóveis e autorizações para atividades comerciais. Ao todo foram expedidos 224 alvarás, documento para construção de imóveis e 186 habite-se.

Com isso, um número maior de empreendimentos recebeu os documentos necessários para funcionamento, o que impulsionou significativamente a economia local e possibilitou a criação de novos postos de trabalho.

“Essa conquista é resultado do empenho de uma equipe dedicada em contribuir com o crescimento na área da construção civil de Mossoró, gerando emprego e oportunidade de forma direta e indireta, dos pequenos aos grandes empreendedores”, destaca Miguel Rogério, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB).

Esse resultado positivo é fruto de uma gestão comprometida com a eficiência administrativa e com o incentivo ao crescimento da cidade, mostrando o compromisso do governo em tornar a administração mais eficiente e estimular o desenvolvimento socioeconômico da região.