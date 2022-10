MOSSORÓ: Após repercussão negativa, João Maia afirma que decisão de Cláudia Regina como presidente do PL não foi firmada

Após repercussão negativa sobre a suposta nomeação da ex-prefeita Cláudia Regina como Presidente do PL na cidade de Mossoró, o atual presidente do partido, João Maia, falou ao site Terra Brasil que houve um equívoco e um erro do sistema tornou a decisão sem efeito.

Ele confirmou que o nome de Cláudia foi falado para assumir a presidência, mas a decisão não foi firmada. Cláudia Regina apoiou a governadora eleita Fátima Bezerra e o PL é o partido de Bolsonaro. Com isso, os mossoroenses bolsonaristas não se agradaram em nada dessa nomeação.

O deputado eleito falou que a decisão sobre à presidência do partido em Mossoró será discutida com os parlamentares e dirigentes do PL no RN.

Com informações de Ismael Sousa