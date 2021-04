Mossoró aplicou mais de 50 mil doses das vacinas contra o Covid

Com a Campanha Mossoró Vacina, o município potiguar ultrapassou a faixa de 50 mil doses aplicadas contra o Covid-19 nesta quinta-feira (16). Informação foi compartilhada nas redes sociais da Prefeitura.

De acordo com a plataforma RN + Vacina, até o momento, o município aplicou cerca de 50.358 doses. Com uma população de 300.618 pessoas, 98.232 realizaram o cadastro no sistema. A espera do novo lote que será distribuído ainda hoje, a cidade já recebeu 55.659 imunizantes desde o início da campanha.

Até a segunda fase do Plano Nacional de Vacinação, há 61.583 pessoas listadas na categoria de público-alvo. Com o funcionamento de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos dois últimos finais de semana, o processo de imunização chegou a faixa etária de 61 anos.

Ao todo, Mossoró já vacinou 42.022 pessoas.