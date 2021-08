Mossoró anuncia início da vacinação do público-geral a partir de 27 anos

Mossoroenses na faixa de 27 anos ou mais podem começar a se vacinar contra a Covid-19 nesta terça-feira (03). O público-geral deve se dirigir ao Centro de Vacinação, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, e ao ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos até as 16h.

Alguns documentos são necessários para recebimento da primeira dose. Pessoas incluídas na faixa etária 27 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver).

É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/). Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.