Mossoró anuncia início da imunização de lactantes nesta quinta-feira (10)

A Secretaria Municipal de Saúde incluiu na manhã desta quinta-feira (10), o grupo das lactantes (mulheres que amamentam bebês de até 6 meses) no ginásio do SESI e munidas de originais e cópias de documento pessoal com foto, certidão de nascimento do bebê e comprovante de residência.

O município de Mossoró, permanece contemplando também as gestantes e puérperas com a dose da vacina contra a Covid-19 da Pzifer. “A imunização dessas mulheres é muito importante para que o município avance no combate à Covid-19. Pedimos que elas compareçam sem a necessidade de aglomeração ou de longas filas para a primeira dose”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A dona de casa Maria Denise, mãe do pequeno Miguel de um mês de vida, foi vacinada. “Para mim é uma grande alegria porque a gente que tem filho imagina até adoecer a qualquer momento e não poder mais amamentar, nem cuidar do filho. Volto para casa já ansiosa para tomar a segunda dose.” Disse.

O ginásio do SESI possui capacidade para atender até 1.600 pessoas por dia e funciona das 08h às 16h com 10 vacinadores.