Mossoró amplia vacinação e imuniza população adulta com 18 anos ou mais

Na manhã deste domingo (15), a Prefeitura de Mossoró iniciou a imunização de todos os adultos com 18 anos ou mais. A aplicação das doses acontece no Centro de Vacinação, instalado no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.

Para receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19 é preciso apresentar um documento de identificação com foto (cópia e original); comprovante de residência ou declaração da Unidade Básica de Saúde do seu bairro (cópia e original); Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias.

Para agilizar o processo de vacinação, recomenda-se que o cidadão realize o cadastro na plataforma “RN Mais Vacina” (Clique aqui)

Campanha Mossoró Vacina

A campanha de imunização “Mossoró Vacina” segue sendo exemplo para outros municípios. De forma rápida e organizada, neste domingo (15), Mossoró conseguiu ampliar a imunização para todos os adultos com 18 anos. Até o final da manhã deste domingo, o município havia registrado mais de 238 mil doses de vacinas aplicadas na população durante toda a campanha.

Chefe do Poder Executivo, Allyson Bezerra agradeceu aos servidores e voluntários que contribuíram com o sucesso da campanha. “Um dia histórico para a cidade de Mossoró. Iniciamos essa luta no dia 19 de janeiro deste ano. Agradeço a todos os servidores, empresários, universidades, voluntários e professores por todo trabalho desenvolvido na campanha Mossoró Vacina”, contou.

A estudante Ingrid Liane se emocionou ao tomar a primeira dose de vacina contra a Covid. “Muita gratidão e emoção. Estava ansiosa aguardando esse momento chegar. É uma dose que chega para trazer esperança para todos nós. Só tenho a agradecer pela oportunidade de hoje estar me vacinando”, relatou.

“Estou muito feliz pelas pessoas da minha idade terem a oportunidade de se vacinar contra a Covid. Convoco a todos com 18 anos ou mais, que venham se vacinar”, contou a estudante Thaynara Amaral.

“Tomar a vacina contra a Covid é uma oportunidade única, um privilégio. Sabemos que muita gente faleceu por conta da doença. Agora é o momento de fazer a nossa parte, tomar a vacina para proteger a todos”, disse a estudante Maria Luiza.

Secretária de Saúde, Morgana Dantas agradeceu a solidariedade dos mossoroenses por contribuírem com a campanha “Vacina Solidária”. “Em meio às dificuldades provocadas pela pandemia, o município buscou alternativas para minimizar os impactos causados pela doença. Através da doação de alimentos por meio da campanha “Vacina Solidária”, foi possível levar o alimento à casa das famílias em situação de vulnerabilidade. Agradeço a cada mossoroense por esse gesto de amor. A campanha continua, venha tomar sua dose de vacina e doe um quilo de alimento, ajude a quem precisa”, comentou.