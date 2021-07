Mossoró abre nesta segunda-feira (05) campanha de vacinação contra a Influenza para a população em geral

Mossoró abre a campanha de vacinação contra a Influenza passa a atender a população em geral a partir desta segunda-feira (05) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, sendo necessária a apresentação de documento pessoal com foto e de um comprovante de residência.

No último sábado (03), aconteceu mais um “Dia D” porém, voltado aos grupos prioritários. Recomenda-se a inscrição na plataforma RN Mais Vacina.

Do público alvo que vigorava até antes da abertura da vacinação para a população em geral a partir dos seis meses ou mais, apenas 42.736 pessoas tomaram a dose contra a Influenza. A meta era atingir 110.820 pessoas, o que deve ser atingido com a maior abrangência da campanha a partir de agora.

“A população pode se dirigir às UBS’s para tomar a vacina, inclusive aquelas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que já estavam anunciados, mas que, por algum motivo ainda não tinham ido tomar a vacina.