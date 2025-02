Mortes no trânsito têm crescimento de 17% no RN em 2024

Em 2024, o RN rompeu de forma abrupta a série histórica de redução de mortes no trânsito dos últimos seis anos. Foram contabilizados 546 óbitos, representando um crescimento de 17,67% em relação a 2023, quando o total foi de 464. Antes disso, apenas em 2021 o Estado tinha registrado aumento, correspondente a 1,56%. A taxa de incidência para 100 mil habitantes, com 15,84 casos, também superou a nacional de 12,18.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os casos vêm sendo puxados pelas ocorrências com motociclistas e fatores humanos.

Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Norte ocupa a terceira posição entre os estados do Nordeste com o maior aumento de mortes no trânsito em 2024, ficando atrás somente de Pernambuco (23,79%) e Sergipe (23,42%). O único estado nordestino que apresentou redução foi a Bahia (- 4,24%).

O Subcoordenador de Educação e Fiscalização do Detran, Hamurab Figueiredo, explica que a elevação no Estado pode estar relacionada ao alto número de sinistros envolvendo motociclistas e ao aumento de mortes registrado em dezembro do ano passado. Conforme apontam dados do Departamento, cedidos à reportagem da Tribuna do Norte, as ocorrências com motos representaram mais da metade dos sinistros com vítimas fatais em todos os municípios. Já em relação às mortes com outros veículos, as principais motivações verificadas pelo Detran/RN incluem excesso de velocidade e ultrapassagem em locais que não são permitidos.

Rodovias federais

O panorama apontado pelo Detran não se difere muito de cenários específicos, como os sinistros em BRs que cortam o Rio Grande do Norte. Nessas vias, de acordo com levantamento da Polícia Rodoviária Federal do Estado (PRF/RN), os casos de mortes de motociclistas também representaram mais da metade do total de óbitos. Dos 118 contabilizados em 2024, 60 foram de pessoas que estavam em uma moto.

O policial rodoviário federal Cleysson Araújo, chefe do setor de comunicação da PRF, destaca o fato de que 42 das 60 pessoas que morreram não eram habilitadas e 45% estavam sem capacete ou com uso incorreto deste equipamento. Já a partir do que foi verificado neste ano, até o último dia 11 de fevereiro, chamaram atenção os óbitos de motociclistas de aplicativo.

Até o momento, foram registrados 163 sinistros, dos quais 106 foram com motociclistas. Destes, sete morreram, dentre os quais pelo menos dois eram motoristas por aplicativo. “São pessoas que, teoricamente, têm expertise no trânsito. Então chamou atenção. Será que [o motivo] foi cansaço? Será que estão trabalhando demais? Será que foi desatenção?”, comenta.

