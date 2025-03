Morte de trabalhador em mina: Perícia do Itep busca identificar se houve negligência, erro humano ou falha técnica

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) realizou uma perícia na mina de exploração de scheelita onde um trabalhador de 52 anos morreu após o desmoronamento de uma rocha. O caso aconteceu nesta segunda-feira (10) em Currais Novos, na região do Seridó potiguar.

Segundo o órgão, o objetivo da análise é esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar fatores que possam ter contribuído com o incidente.

“Durante esse tipo de investigação, são avaliados aspectos estruturais da mina, como a estabilidade do solo e a presença de fissuras”, informou o instituto.

Um dos objetivos da apuração é determinar se houve negligência, erro humano ou falha técnica. Para isso, foram coletados diferentes tipos de vestígios, como amostras do material rochoso.

A morte

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma rocha caiu sobre o trabalhador, identificado como Francisco das Chagas da Silva, o Tico, de 52 anos.

A Acauan Mineração Comércio e Serviços Ltda, mineradora da qual Tico era funcionário, informou que o colaborador estava com todos os equipamentos de segurança e que não houve outras pessoas envolvidas no acidente.

A Polícia Civil passou a investigar o caso para entender as causas do acidente.

A mineradora informou que esse foi o primeiro acidente grave em 23 anos de funcionamento e que também apura o que ocorreu.

“A empresa está prestando todo o apoio necessário à família e apurando as circunstâncias do acidente. Reforçamos nosso compromisso com a segurança de nossos colaboradores”, citou.

“Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e colegas”, completou.

A mina de exploração de scheelita, tradicional na região, fica às margens da BR-427, em Currais Novos.

Segundo o Itep, as conclusões da perícia serão encaminhadas à Polícia Civil, que é responsável pela investigação.