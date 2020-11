Mossoró perde o professor Thadeu Brandão, referência nos estudos sobre segurança pública

Faleceu nesta quinta-feira (12) com a notícia do falecimento do professor Thadeu Brandão, da Universidade Federal do Semiárido (Ufersa), uma referência nos estudos sobre segurança pública e criador do Observatório da Violência (OBVIO), responsável pelo mapeamento de crimes no Rio Grande do Norte.

Durante algum tempo Thadeu foi colaborador do jornal O Mossoroense e também foi, ao lado de Emery Costa, Laíre Rosado, Lahyre Rosado Neto e Edmundo Torres, um dos apresentadores do programa Observador Político, da FM 93 e na TV Mossoró.

Com um currículo vasto, Thadeu era Sociólogo, com graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), era professor do Departamento de Ciências Humanas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH) da UFERSA e realizava pesquisas nas áreas de políticas públicas, turismo, gestão da segurança pública, sociologia do crime e da violência, sistema prisional, sofrimento social, sociabilidade e interação social, além de ser coordenador do Grupo de Pesquisa em Ideologia, Cultura e Sociedade.

O jornal O Mossoroense se solidariza aos familiares e amigos do professor Thadeu Brandão.