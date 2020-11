Morre repórter policial Genésio Pitanga

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 16, em Natal, o ex-jogador e jornalista Genésio Pitanga, aos 54 anos. Segundo um familiar, o apresentador faleceu enquanto estava em seu automóvel. A principal hipótese sobre a causa da morte é de infarto fulminante, mas a família está aguardando a confirmação. O local e o horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgados. Pitanga tratava recentemente de problemas envolvendo um de seus membros inferiores.

Como jogador, atuou no ABC, Alecrim e Seleção do RN nos grupos juvenil e juniores. No momento, estava trabalhando na TV Metropolitano, mas ao longo da carreira, teve passagens por outros veículos de comunicação, como TV Ponta Negra, Rede TV e Rádio 97 FM.