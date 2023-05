Morre pai baleado pelo filho em Pau dos Ferros

Morreu na noite desta segunda-feira (22) o homem de 45 anos que, segundo a polícia, foi atingido por tiros de arma de fogo disparados pelo próprio filho em Pau dos Ferros. De acordo com informações, pai e filho teriam iniciado uma luta corporal após um desentendimento. Com isso, o filho deixou o local e voltou à casa com uma arma de fogo e efetuou disparos contra o seu genitor.