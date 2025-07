Morre Ozzy Osbourne, pai do heavy metal, aos 76 anos

“Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu, e não chegaram até aqui”, afirmou o vocalista durante um episódio de seu programa de rádio, OZZY Speaks.

Quem foi Ozzy Osbourne?

John Michael Osbourne, mais conhecido pelo nome artístico Ozzy Osbourne, nasceu em 1948. Natural de Birmingham, na Inglaterra, ele teve uma série de empregos antes de se tornar artista. Dentre os muitos trabalhos, atuou como operário, encanador e trabalhador de matadouro, após abandonar a escola aos 15 anos.

Conhecido como o ‘Príncipe das Trevas’, John Michael ganhou fama como vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, com a qual ajudou a definir o gênero.

Osbourne integrou o Black Sabbath desde sua formação, em 1968, até 1979, quando foi demitido devido ao abuso de álcool e drogas. Nesse período, gravou álbuns considerados fundamentais para o metal, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973).

Após deixar a banda britânica, ele iniciou uma bem-sucedida carreira solo com o disco Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio e emplacando sucessos como Crazy Train, Mr. Crowley, Mama, I’m Coming Home, Bark at the Moon e No More Tears.

Ozzy voltou a se reunir com o Black Sabbath em 1995 e, depois de idas e vindas, seguia em turnê com eles.

Cantor polêmico

Com a banda, Ozzy começou a criar a imagem que marcou sua persona ao longo dos anos 1980. Um fã atirou um morcego no palco e ele, achando que era de plástico, mordeu sua cabeça. O incidente deu início a seu histórico de comedor de morcegos satanista e lhe gerou alguns problemas de saúde, boatos sobre sua morte chegaram a circular na época.

Sua postura no palco gerava polêmica e fascinava os fãs. Mas Ozzy sempre fez questão de dizer que tudo era pura performance cênica. Quando esteve no Brasil em 1985, para se apresentar no Rock in Rio, ele chegou a se incomodar com a insistência dos jornalistas em falar de satanismo e ocultismo:

“A minha transa com o demônio não é transa nenhuma. Faço música para divertir as pessoas e fazer a alegria de todos que gostam disso. Não entendo essa insistência em falar de demônios. As pessoas estão exagerando muito nessa história. Minha imagem não tem nada a ver com a violência, é coisa teatral, como o carnaval, por exemplo” disse ele na ocasião.

Ainda nos anos 1980, Ozzy teve que responder a processos, todos arquivados, por incitação ao suicídio com sua música.

Em 1989, ele foi preso por tentar assassinar a esposa, Sharon, estrangulando-a enquanto estava bêbado. Quando soube porque estava na prisão, o cantor disse: “Não consigo descrever como me senti. Simplesmente fiquei paralisado”. O casal, que começou o relacionamento em 4 de julho de 1982, se reconciliou mais tarde. Em 2016, após Ozzy tê-la traído com uma cabeleireira, tiveram um breve término e se reconciliaram novamente. O casal ficou junto até o fim da vida de Ozzy.

Hall da Fama do Rock and Roll

Ozzy Osbourne é aclamado pelo público como o maior vocalista de rock de todos os tempos e o inventor do heavy metal e foi finalmente introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo em outubro de 2024.

O cantor recebeu o título em uma cerimônia histórica em Cleveland, nos Estados Unidos. Osbourne marcou presença na cerimônia sentado em um trono especial para receber a homenagem, devido aos seus problemas de saúde.

O músico fez questão de agradecer: “Eu mesmo não acredito que estou aqui. Quero começar com os agradecimentos porque não vou entediá-los com um monólogo chato. Quero agradecer a quem quer que tenha votado em mim pelo meu trabalho solo. Muito obrigado. Do fundo do meu coração”, disse ele.

“Meus fãs têm sido incrivelmente leais ao longo dos anos, e eu não posso agradecê-los o suficiente.” Ele também fez questão de homenagear o lendário guitarrista Randy Rhoads, dizendo: “Se eu não tivesse conhecido Randy, não estaria sentado aqui esta noite.”