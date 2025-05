Morre o ex-deputado federal Cipriano Correia, aos 78 anos, em Natal

Faleceu o ex-deputado federal Cipriano Correia, aos 78 anos. O velório acontece neste sábado (31) no cemitério Morada da Paz, em Emaús, onde também será realizado o sepultamento às 19h.

Cipriano foi médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Iniciou sua carreira política em 1986, quando foi eleito deputado estadual. Depois, foi eleito deputado federal por duas vezes.

Na medicina, teve atuação destacada em Natal, sendo um dos fundadores do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do RN (ITORN), referência na área de ortopedia em todo estado.

Natural da região do Seridó, Cipriano construiu sua base política no interior do estado, sendo reconhecido por sua defesa do homem do campo e pelo incentivo ao desenvolvimento regional.