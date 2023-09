Morre o empresário Edmur Rosado

Faleceu no final da tarde desta quarta-feira, 13, em Fortaleza-CE, o empresário do ramo salineiro Jerônimo Edmur de Góis Rosado.

No início do mês, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca para implante de pontes de safena na capital cearense. Mas, surgiram complicações no pós-operatório.

Edmur é irmão da ex-prefeita Fafá Rosado. Deixa quatro filhos do primeiro casamento com Kátia Monte (in memoriam) e uma com a atual esposa, Vera Cantídio Fernandes.

Seu corpo está sendo velado no Cemitério e Memorial Jardim das Palmeiras, em Mossoró e será sepultado às 16h.