Morre o cantor, compositor e poeta Zé Lima

A cultura mossoroense e potiguar perde um de seus grandes nomes com a partida do cantor, compositor e poeta Zé Lima. Ele estava internado desde quinta-feira, 6, no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Após ser entubado, seu coração parou de bater no final da manhã desta sexta-feira, 7.

Nascido em Santana do Matos, com passagem por Assú – a Terra dos Poetas – e carreira artística em São Paulo, Zé Lima encontrou em Mossoró seu lar e viveu ali seus melhores momentos, tanto na vida pessoal quanto na música.

Com uma trajetória marcante, gravou quase uma dezena de CDs, além de quatro LPs e um DVD. Criou a banda Forró Folia, que o acompanhava nos palcos, e lançou o CD A Nobreza do Samba em parceria com a banda Faixa Nobre. Como compositor, assinou cerca de 70 músicas gravadas por outros artistas. Em sua própria voz, um dos grandes sucessos foi Mar de Lama, lançada em um período de escândalos de corrupção que marcaram o país.

Ainda jovem, participou do MPB Shell da Rede Globo, em 1981, e, já de volta ao Rio Grande do Norte, conquistou três edições consecutivas do prêmio Forraço, além de se destacar em festivais pelo estado e pelo Brasil.

Ao se dedicar ao repente, compôs Vida de Violeiro e criou o programa Coisas do Sertão, que apresentava na TV a Cabo Mossoró (TCM). Através dele, promoveu eventos que trouxeram grandes nomes da cultura popular nordestina para Mossoró, consolidando sua contribuição inestimável para a valorização das tradições regionais.

Zé Lima se despede, mas sua obra e seu legado seguem vivos na memória e no coração dos que amam a cultura do nosso estado.