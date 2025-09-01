Morre menina de 6 anos baleada na cabeça durante atentado em Natal
Crime aconteceu no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, no dia 28 de agosto. Anny Lavínia foi socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital neste sábado (30). Pai da menina também foi baleado e morreu no local.
G1 RN
A menina de 6 anos baleada na cabeça durante um atentado na última quinta (28) no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, morreu neste sábado (30) no hospital.
Anny Lavínia Salvino Alves foi baleada dentro de casa junto com o pai. O homem morreu no local. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Walfredo Gurgel onde passou por cirurgia e permaneceu internada até este sábado, quando faleceu.
A Polícia Civil informou que, de acordo com informações preliminares, o homem não possuía antecedentes criminais nem envolvimento com ilícitos, mas acumulava dívidas com agiotas.
O crime
Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto chegaram ao local e atiraram contra o homem. Ele foi atingido por dois tiros e morreu no local. A filha dele foi baleada na cabeça.
A criança foi socorrida inicialmente ao Hospital Santa Catarina e, em seguida, transferida em estado gravíssimo para o Hospital Walfredo Gurgel.
Segundo informações médicas, o tiro provocou uma hemorragia interna. Após ser estabilizada, ela passou por uma descompressão intracraniana e permaneceu internada.
O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).