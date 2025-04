Morre ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, aos 87 anos

CNN Brasil

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, faleceu nesta terça-feira (8), aos 87 anos, no Rio de Janeiro. O ídolo do Botafogo lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital Rio Barra.

Em nota publicada nas redes social, o Glorioso lamentou a morte e homenageou o futebolista: “Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo”.

O presidente do clube carioca, João Paulo Magalhães, disponibilizou o salão nobre do Estádio General Severino para a realização do velório. “Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações”, afirmou.

Veja a nota do Botafogo na íntegra

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.

Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68.

Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo. #BFR

Carreira de Manga

Nascido em Recife, o futebolista iniciou a carreira na base do Sport e, aos 18 anos, foi promovido ao time profissional.

Foi durante a sua passagem pelo clube pernambucano que ganhou o apelido de “Manga”, por gostar de comer as frutas que caiam de uma árvore próxima ao centro de treinamento.

Em 1959, foi contratado pelo Botafogo, onde se tornou ídolo e atuou por dez anos, sendo quatro vezes campeão carioca (1961, 1962, 1967 e 1968).

Entrou em campo com a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez em 1965, em amistoso contra a Alemanha Ocidental.

O goleiro também foi convocado para a Copa do Mundo de 1966, mas jogou apenas uma partida. Isso porque o Brasil foi eliminado na fase de grupos, após perder por 3 a 1 para Portugal.

Viajou para o Uruguai em 1968, onde fez a sua estreia pelo Nacional. Chegou a ser tetracampeão uruguaio, além de ter conquistado a Libertadores de 1971.

Manga decidiu voltar para o Brasil cinco anos depois, para compor o elenco do Internacional. Pelo clube de Porto Alegre, foi bicampeão brasileiro (1975 e 1976) e tricampeão gaúcho (1974, 1975 e 1976).

Antes de se aposentar no Barcelona de Guayaquil, do Equador, chegou a atuar pelo Operário-MS, Coritiba e Grêmio.