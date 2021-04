Morre em Mossoró o professor e escritor Olismar Lima

Faleceu neste domingo (11), vítima de complicações da Covid-19, o professor aposentado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Olismar de Medeiros Lima. Apaixonado por futebol, em especial pelo Baraúnas de Mossoró, Olismar Lima nasceu em 03 de maio de 1948, filho de Francisco Olivar do Monte Lima e Maria Luiza Medeiros Lima.

Foi trabalhador de salina em uma empresa criada pelo seu avô (Organização Comercial e Industrial Raimundo Nelson Ltda.), mas foi atraído pelo rádio assumindo redação e apresentação na Rádio Tapuyo do programa “Esporte no Ar”, teve passagens também pelas rádios Difusora, Rural, Libertadora, Gazeta do Oeste (Areia Branca) e Poti (Natal) e manteve colunas no jornal O Mossoroense e Gazeta do Oeste.

É autor do hino do Baraúnas e do livro “Baraúnas, 50 anos de história”, além de outras obras como “O Futebol da Gente”, em co-autoria com Manoel Leonardo Nogueira e Lauro da Escóssia.

Casado com Rosalile Maria Moura Lima, o escritor deixa quatro filhas: Roseanny, Rosanny, Roselanny e Rosaninny.