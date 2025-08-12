Morre economista e empresário mossoroense Elviro Rebouças

Via Jornal de Fato

O economista, empresário e político Elviro Rebouças faleceu nesta segunda-feira, 11, na UTI do Hospital Monte Klinikum, em Fortaleza-CE. Ele completaria 80 anos no próximo dia 19.

Elviro lutava pela vida há quatro meses quando foi diagnosticado com síndrome respiratória e infecção decorrentes da H1N1. No dia 25 abril ele deu entrada no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, quando foi entubado e levado para a UTI. Todos os procedimentos foram realizados, mas a situação se agravou.

No dia 1º de junho, sob orientação da equipe médica, a família o transferiu para o Hospital Monte Klinikum. O quadro avançou para situação irreversível e, nesta segunda-feira, ele sofreu a morte cerebral.

Elviro do Carmo Rebouças Neto nasceu em Apodi, município do Médio Oeste potiguar, no dia 19 de agosto de 1945, filho de Genésio Xavier Rebouças e Dolores do Carmo. Viúvo da professora e ex-vereadora Niná Ribeiro de Macêdo Rebouças (falecida em 15 de setembro de 2010), deixa órfã a filha Grécia.

Elviro Rebouças, uma das principais autoridades de Mossoró e do Rio Grande do Norte em economia e política, foi vereador por seis anos (1967 a 1972), presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Rotary Club Mossoró, além de fazer parte da diretoria da Associação Comercial e Industrial (ACIM).

Ele foi diretor de Assuntos Econômicos da Febraban, em São Paulo, e há mais de três décadas atuava no segmento de factoring. Ainda atuava na área de salinas e refinaria de sal, em Grossos, com o sal Sete Mares.

Elviro Rebouças era amigo e conselheiro político do casal Carlos Augusto/Rosalba Ciarlini. Nome de primeira hora do rosalbismo. Na última gestão de Rosalba, entre 2017 a 2020, ele presidiu o Instituto de Previdência de Mossoró (PREVI).