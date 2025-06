Morre Cláudio Porpino aos 59 anos

Morreu na tarde desta segunda-feira, aos 59 anos, Cláudio Porpino, produtor cultural, político e ex-dirigente do ABC Futebol Clube.

Ele sofreu um mal súbito em casa e não resistiu. A informação foi confirmada ao AGORA RN por amigos dele. Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.

Em nota, o ABC lamentou a morte do conselheiro e disse que “um dos maiores entusiastas do Mais Querido por onde passava”. Veja a nota na íntegra:

“A diretoria do ABC Futebol Clube, em nome dos dirigentes, conselheiros, sócios e torcedores, manifesta seus sentimentos e solidariedade pelo falecimento do conselheiro e ilustre torcedor Cláudio Henrique Pessoa Porpino.

Cláudio Porpino tinha 59 anos e faleceu nesta segunda-feira (02/06), vítima de um mal súbito. Porpino era um dos abecedistas mais atuantes e presentes por várias gestões do clube, um dos maiores entusiastas do Mais Querido por onde passava. Foi do Departamento de Marketing do Alvinegro, assessor da presidência e conselheiro por muitos mandatos.

Todos que fazem o ABC Futebol Clube externam os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, neste momento de dor e tristeza.

Descanse em paz, Porpa. O Mais Querido agradece por tudo!”

Biografia

Natural de Fortaleza (CE), Cláudio Porpino formou-se em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Apesar de sua formação acadêmica na área da saúde, sua vocação o levou a trilhar caminhos na política, na cultura e no esporte.

Porpino iniciou sua carreira política como vereador de Natal, destacando-se por sua atuação próxima às comunidades e por defender pautas relacionadas à cultura e ao esporte. Depois, foi deputado estadual.

Na Prefeitura do Natal, Porpino foi secretário de Esportes e Lazer na gestão de Álvaro Dias, secretário de Serviços Urbanos (Semsur) na gestão de Micarla de Sousa e diretor-presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana) na administração de Carlos Eduardo.

No Governo do Estado, foi secretário estadual de Articulação com os Municípios e presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) na gestão da governadora Wilma de Faria.

Torcedor fervoroso do ABC Futebol Clube, Cláudio Porpino teve uma relação profunda com o clube. Além de ser dirigente, atuou como assessor da presidência, sendo figura constante nos bastidores e nas arquibancadas.

Cláudio também se destacou como produtor cultural, sendo um dos idealizadores e organizadores do bloco carnavalesco “Se Parar Eu Caio”, tradicional no carnaval de Natal, entre outros projetos. Mesmo após enfrentar sérios problemas de saúde em 2023, que o deixaram internado por quase quatro meses, retornou às atividades culturais com entusiasmo. Em fevereiro de 2024, emocionou-se ao participar do desfile do bloco, recebendo homenagens e demonstrando sua paixão pela cultura local.

Em 2023, Cláudio enfrentou um período crítico de saúde, sendo internado com complicações renais e respiratórias. Após receber um marcapasso e passar por um longo processo de recuperação, recebeu alta e compartilhou mensagens de gratidão e fé nas redes sociais.