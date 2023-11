Morre bebê que foi abandonada em caixa de sapato há uma semana em São José de Mipibu

Morreu na madrugada deste domingo (5), a bebê que foi abandonada dentro de uma caixa de sapato na área do rio Taborda, no loteamento Cidade Bela, zona rural do município de São José do Mipibu. O caso foi registrado na noite do sábado (28). A informação foi confirmada na manhã de hoje pela diretora da Maternidade Divino Amor, Ana Michelle.

De acordo com a Polícia Civil, um homem, morador da cidade de São José de Mipibu, encontrou a menina no sábado (28/10) recém-nascida e a levou para a Upa de Nova Esperança. Na unidade, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para a maternidade Divino Amor, também em Parnamirim. Um Boletim foi gerado na Delegacia de Plantão do município de Parnamirim.

