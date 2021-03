Moro usurpou funções do Ministério Público e da PF, diz ministrro

O ministro Ricardo Lewandowski votou pela suspeição de Sérgio Moro em relação aos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da operação Lava Jato.

A exemplo de Gilmar Mendes, ele mencionou diálogos comprometedores entre Moro e procuradores federais do Paraná, além de episódios que, segundo ele, revelam parcialidade e abuso de poder do ex-juiz.

A condução coercitiva de Lula para ser ouvido pela Polícia Federal (PF), determinada por Sérgio Moro, foi comparada à condução de um animal ao matadouro. Lewandowski considerou ainda que Moro usurpou as funções do Ministério Público Federal (MPF) e da PF.

Ao final, o ministro decretou a nulidade de todos os atos e provas, sem a possibilidade de convalidação, e condenou o ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba ao pagamento de custas processuais no montante de R$ 200 mil.

O julgamento foi interrompido pelo pedido de vistas de Kassio Nunes Marques. Edson Fachin e Cármen Lúcia, que no primeiro momento manifestaram-se contra o conhecimento do habeas corpus, optaram por apresentar seus votos quanto ao mérito do processo após a fala de Nunes Marques.