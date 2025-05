Moraes repreende Aldo Rebelo, testemunha na ação do golpe: ‘Se não se comportar, será preso por desacato’

O ex-ministro Aldo Rebelo prestou depoimento ao STF como testemunha de defesa de ex-chefe da Marinha — Foto: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes repreendeu nesta sexta-feira (23) o ex-ministro e ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo, durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato”, disse Moraes após resposta de Rebelo sobre o almirante Almir Garnier, ex-chefe da Marinha (leia abaixo).

Aldo Rebelo prestou depoimento ao STF como testemunha no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de tentar um golpe de Estado.

Ele foi indicado como testemunha pela defesa de Garnier, que é acusado de participar do plano golpista de Bolsonaro.

Ex-integrante do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo foi ministro da Defesa entre 2015 e 2016, no governo Dilma, e trabalhou com Garnier na época.

🔎 Garnier atuou, por dois anos e meio, como assessor especial militar do Ministério da Defesa. No período, serviu aos ministros Celso Amorim, Jaques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann, todos no governo Dilma.

Durante o depoimento ao STF, Rebelo foi questionado se Garnier teria colocado tropas à disposição de Bolsonaro para levar adiante a tentativa de golpe.

O objetivo da pergunta era checar se, na opinião da testemunha, seria possível o comandante da Marinha mobilizar as tropas sozinho, por decisão unilateral.