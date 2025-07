Moraes proíbe uso de fardas por réus durante interrogatório da tentativa de golpe de Estado

As defesas dos réus da trama golpista questionaram nesta segunda-feira (28) a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para que os acusados não sejam interrogados trajando fardas militares.

A Primeira Turma do STF ouve nesta segunda réus do chamado núcleo 3, composto por nove militares e um agente da PF acusados de atacar o sistema eleitoral e articular ações que criaram as condições para a ruptura institucional — entre elas, um plano para assassinar autoridades que pudessem resistir ao golpe.

Os tenentes-coronéis Rafael Martins e Hélio Ferreira Lima estavam com farda no início da audiência, mas foi solicitado que trocassem de roupa. As defesas questionaram, alegaram que não havia previsão legal para a restrição.

O juiz-auxiliar do STF afirmou que a ordem foi do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal.

“Essa é uma determinação do ministro relator. A acusação é contra militares e não contra o exercito como um todo”, afirmou o juiz.

Diante disso, a defesa de Rafael Martins ainda sugeriu o adiamento do interrogatório, ao passo que o juiz-auxiliar sugeriu que o advogado verificasse a possibilidade de arrumar uma outra roupa ou não.

Por volta das 12h18, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima apareceu de terno no interrogatório. Rafael Martins ainda não tinha trocado de roupa até a última atualização desta reportagem.

Em nota, o Exército informou o uso de uniformes pelos militares do quadro é previsto no Estatuto dos Militares e por uma portaria que aprovou o Regulamento de Uniforme s do Exército.

No entanto, a corporação acrescentou que não se manifesta sobre processos judiciais em andamento.

As pessoas previstas para serem interrogadas nesta segunda são:

Bernardo Romão Correa Netto, coronel

Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva

Fabrício Moreira de Bastos, coronel

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel

Márcio Nunes de Resende Jr. , coronel

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel

Ronald Ferreira de Araújo Jr. tenente-coronel

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros tenente-coronel

Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal