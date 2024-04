Moraes nega pedido do X no Brasil para que medidas judiciais recaiam sobre o X internacional: ‘Má-fé’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF), negou um pedido da rede X no Brasil para que a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela Justiça brasileira fosse para a X Internacional.

Para Moraes, o pedido “beira a litigância de má-fé”. O pedido do X no Brasil (veja detalhes mais abaixo) ocorre em meio às decisões ordenadas pelo ministro depois que o dono da rede, o bilionário Elon Musk, ameaçou reativar contas bloqueadas pela Justiça brasileira.

Moraes não concordou com a argumentação do X no Brasil de que não tem controle sobre decisões judiciais.

Segundo o ministro, não há “dúvidas da plena e integral responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Ltda., bem como de seus representantes legais, inclusive no tocante a eventual responsabilidade penal, perante a Justiça brasileira”.

Para o ministro, o pedido do X Brasil representou na verdade uma tentativa de garantir uma blindagem para os representantes no país, o que não há previsão legal.

“Em última análise, a empresa requerente busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional, para a qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional. Pelo contrário: o fato de que uma das chamadas operadoras internacionais compõe o seu quadro social sugere um abuso da personalidade jurídica, pois poderia optar por não atender às determinações da Justiça brasileira sem sofrer qualquer consequência, encoberta por sua representante no Brasil”, escreveu Moraes.

Interlocutores do ministro Moraes afirmam que a decisão do magistrado tem o objetivo de mostrar que o X no Brasil não pode de se isentar de suas responsabilidades. Eles afirmam que o pedido feito pela representação brasileira de empresa beira o “ridículo”. Segundo essas fontes, se o X no Brasil não tomar providências, medidas judiciais contra a representação poderão ser determinadas pelo STF.