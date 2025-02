Moraes multa X em R$ 8 milhões por não fornecer dados de Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou a rede social X (antigo Twitter) a pagar uma multa de R$ 8 milhões por não ter cumprido suas decisões, como fornecer dados do blogueiro Allan dos Santos.

Além disso, Moraes determinou que essa decisão seja enviada para a Polícia Federal (PF), a fim de dar “continuidade das investigações” no âmbito das milícias digitais.

A jornalista Juliana Dal Piva levou o caso à Justiça em 2024, após acusar Allan de ter publicado no X capturas de tela de uma suposta conversa com ela.

Segundo Juliana, os prints são falsos. Neles, ela teria tentado persuadir o blogueiro de não veicular certos conteúdos e acordos da PF com o STF.

Em julho do ano passado, Moraes intimou o X a tirar do ar a conta do blogueiro e fornecer informações. No entanto, a rede social disse que as “operadoras do X não coletam dados cadastrais” e que o usuário “não apresenta ponto de conexão técnica com o Brasil”.

Isso porque o blogueiro está foragido e morando nos Estados Unidos. Ele teve prisão preventiva decretada por Moraes, em 2021.

Sem resposta da rede social, Moraes voltou, em outubro de 2024, a determinar o envio dos dados de cadastro, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

Dessa forma, a multa acumulada ficou no valor de R$ 8 milhões e, agora, a plataforma terá de pagar.

A CNN tenta localizar as defesas do X e de Allan dos Santos.