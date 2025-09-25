Moraes libera redes de Zambelli e impõe multa em caso de post de ódio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a revogação do bloqueio de perfis, canais e contas relacionadas a deputada Carla Zambelli (PL-SP) — que está presa na Itália desde 29 de julho.

Segundo Moraes, no “atual momento processual não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo, somente, ser excluída as postagens ilícitas que deram causa a decisão judicial”.

Moraes ainda estabeleceu uma multa de 20 mil reais por dia caso Zambelli volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou atentando contra as instituições e o Estado Democrático de Direito.

De acordo com o texto, a revogação vale para as seguintes empresas: Gettr, Meta, Linkedin, Tik Tok, X, Telegram e Youtube. Dessa forma, o ministro notificou os advogados dessas empresas, constituídos no Brasil, sobre a determinação.

Nesta quarta (24), Zambelli mencionou o bloqueio das redes durante um depoimento na Câmara dos Deputados e fez críticas a Moraes.

Moraes libera redes de Zambelli e impõe multa em caso de post de ódio

Deputada se emocionou nesta quarta-feira (24) em depoimento à Câmara dos Deputados em processo que pede sua cassação. Na ocasião, ela reclamou do bloqueio e fez criticas a Moraes.

Por Márcio Falcão, Mariana Laboissière, Ana Flávia Castro, g1 — Brasília

25/09/2025 13h44 Atualizado há 3 minutos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a revogação do bloqueio de perfis, canais e contas relacionadas a deputada Carla Zambelli (PL-SP) — que está presa na Itália desde 29 de julho.

Segundo Moraes, no “atual momento processual não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo, somente, ser excluída as postagens ilícitas que deram causa a decisão judicial”.

Moraes ainda estabeleceu uma multa de 20 mil reais por dia caso Zambelli volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou atentando contra as instituições e o Estado Democrático de Direito.

Presa na Itália, Zambelli chora em audiência na Câmara

Presa na Itália, Zambelli chora em audiência na Câmara

De acordo com o texto, a revogação vale para as seguintes empresas: Gettr, Meta, Linkedin, Tik Tok, X, Telegram e Youtube. Dessa forma, o ministro notificou os advogados dessas empresas, constituídos no Brasil, sobre a determinação.

Nesta quarta (24), Zambelli mencionou o bloqueio das redes durante um depoimento na Câmara dos Deputados e fez críticas a Moraes (entenda mais abaixo).

Deputada licenciada Carla Zambelli participa remotamente de audiência na Câmara — Foto: Reprodução/TV Câmara

Deputada licenciada Carla Zambelli participa remotamente de audiência na Câmara — Foto: Reprodução/TV Câmara

Prisão de Zambelli

Carla Zambelli foi condenada à prisão, pelo STF, por uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Antes de a condenação do Supremo se tornar definitiva, Carla Zambelli fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha da Interpol.

Em julho, a deputada foi presa nos arredores de Roma. Alvo de um processo de extradição, Carla Zambelli aguarda decisão do caso detida na penitenciária feminina de Rebibbia.

Crítica a Moraes

Zambelli se emocionou nesta quarta durante depoimento à Câmara dos Deputados em processo que pede sua cassação.

Zambelli mostrou uma foto com o filho e criticou Moraes por bloquear suas redes.