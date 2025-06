Moraes determina prisão preventiva de Carla Zambelli e inclusão em lista da Interpol

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira 4 a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), após solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão também inclui uma série de medidas adicionais relacionadas à restrição de bens, canais de comunicação e circulação da parlamentar.

Entre as medidas determinadas por Moraes, está o bloqueio dos passaportes da deputada, incluindo o passaporte diplomático concedido em razão do cargo. A decisão prevê ainda o bloqueio de salários, verbas, bens, ativos e contas bancárias, incluindo transações via PIX.

O despacho também determina o bloqueio de veículos que estejam em nome de Carla Zambelli, abrangendo automóveis, embarcações e aeronaves. Moraes ordenou ainda o bloqueio dos perfis da deputada em redes sociais, como Gettr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e X (antigo Twitter).

Foi fixada uma multa diária de R$ 50 mil em caso de postagens que, segundo a decisão, “reiterem as condutas criminosas”. O nome da deputada também foi incluído na lista vermelha da Interpol, o que permite sua prisão por autoridades internacionais caso ela deixe o país.

A decisão ocorre no contexto de investigações conduzidas no STF com base em representações da PGR e da Polícia Federal sobre condutas atribuídas à parlamentar. Até o momento, a defesa de Carla Zambelli não se pronunciou publicamente sobre a ordem de prisão e as medidas estabelecidas.

A assessoria da deputada Carla Zambelli (PL-SP) está na Flórida, nos Estados Unidos, conforme foi confirmado à TV Globo nesta quarta 4