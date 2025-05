Moraes começa a ouvir testemunhas de acusação nas investigações sobre tentativa de golpe de Estado

Neste primeiro dia, ministros ouvem testemunhas indicadas pela acusação. Ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica estão entre os nomes que prestam depoimento nesta segunda-feira (19).

Por Luiz Felipe Barbiéri, Márcio Falcão, g1 e TV Globo — Brasília

19/05/2025 15h07 Atualizado há 11 minutos

Alexandre de Moraes durante leitura de seu voto na 1ª Turma do STF — Foto: Antonio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a ouvir, nesta segunda-feira (19), as testemunhas na ação penal que investiga a existência de uma trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota nas urnas, em 2022.

Relator do caso, Alexandre de Moraes preside a audiência. Além dele, os demais ministros da Primeira Turma acompanham os depoimentos: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Eles são os responsáveis por julgar o caso.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os réus Jair Bolsonaro e Braga Netto também acompanham as oitivas.

Neste primeiro momento, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

STF começa a ouvir testemunhas de acusação e de defesa em julgamento do golpe

A lista da PGR inclui cinco testemunhas:

Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de um material com suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas;

Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que teria elaborado planilhas que supostamente foram utilizadas por Anderson Torres para mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições de 2022;

Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores nas eleições de 2022;

Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército;

Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica.

Depoimentos

Primeiro a ser ouvido, Éder Balbino afirmou não ter encontrado indícios de fraudes nas urnas eletrônicas. Ele é dono de uma empresa acusada de ter auxiliado na produção de um material com suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Ele também afirmou ter ouvido a voz do ex-presidente Bolsonaro durante uma reunião, com outras pessoas.

Clebson Viera é servidor do Ministério da Justiça, e foi ouvido em seguida. No depoimento, ele disse ter ficado “apavorado” ao perceber que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve uma atuação diferenciada em municípios nos quais as pesquisas apontavam vitória de um ou de outro candidato.