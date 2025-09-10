Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico no domingo 14

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira 10 o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a comparecer ao hospital para a realização de um procedimento médico no domingo 14.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, havia solicitado ao Supremo a permissão para a cirurgia de remoção de lesões de pele.

A autorização concedida por Moraes libera o deslocamento do ex-presidente exclusivamente para a realização do procedimento médico.