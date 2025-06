Morador do RN esconde R$ 15 mil em bota e perde após esposa jogar calçado no lixo

Um morador de Viçosa, no interior do Rio Grande do Norte, perdeu R$ 15 mil em espécie depois que a esposa jogou fora, sem saber, a bota onde o dinheiro estava escondido. O caso aconteceu na segunda-feira 2 e mobilizou vizinhos da cidade, que foram até o aterro sanitário de Tabuleiro Grande tentar localizar o calçado.

O homem guardava o dinheiro dentro da bota como forma de segurança, sem informar à esposa. Durante a faxina, a mulher descartou o calçado, que foi recolhido pelo caminhão de lixo.

A ausência da bota foi percebida quando ele tentou guardar mais R$ 5 mil no mesmo local. “Ela entrou em desespero, não conseguia acreditar no que tinha feito”, contou um vizinho próximo da família.

Após o relato, moradores da cidade se reuniram e organizaram um mutirão até o aterro sanitário em busca da bota. A história circulou por toda a cidade.

Até agora, não há confirmação de que o dinheiro tenha sido recuperado.