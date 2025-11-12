‘Modo ladrão’ virá ativado de fábrica em novos celulares Android no Brasil; veja como funciona

O Google anunciou nesta quarta-feira (12) que, a partir de dezembro, novos celulares Android vendidos no Brasil sairão de fábrica com o “modo ladrão” ativado.

Lançado em maio de 2024, o recurso é oficialmente chamado de “Proteção contra roubo”. Na época, ele precisava ser ativado manualmente — e isso continua valendo para modelos mais antigos (veja como ativar).

Vale lembrar, no entanto, que ele está disponível apenas em celulares com Android 10 ou superior.

O “modo ladrão” do Android reúne dois recursos principais:

👋 Bloqueio por Detecção de Roubo: usa inteligência artificial para bloquear automaticamente a tela do celular ao detectar que o aparelho foi arrancado da mão do usuário de forma brusca;

🔐 Bloqueio Remoto: permite bloquear ou apagar os dados do celular à distância, mesmo que o dono não se lembre da senha da conta Google, em casos de roubo ou furto.

No caso do primeiro, a tecnologia, segundo o Google, pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e carro. A mensagem “Possível roubo detectado: este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados” é exibida logo após o roubo.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a receber o “modo ladrão” no Android, em junho de 2024. Antes do lançamento, Google disse que, em setembro de 2023, várias lideranças do Android vieram ao Brasil para entender de perto como agem criminosos de roubo de celular.

Agência Brasil