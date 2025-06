Missão do Governo do RN à Dinamarca avança parcerias para o Porto-Indústria Verde

Nesta quinta-feira (5), a comitiva do Governo do Estado, liderada pela governadora Fátima Bezerra realizou uma visita técnica ao porto de Esbjerg, no norte da Dinamarca. A agenda internacional faz parte das articulações para o desenvolvimento do Porto-Indústria Verde, projeto estratégico que será instalado no município de Caiçara do Norte. Acompanharam a comitiva o prefeito de Esbjerg, Jesperf Frost Rasmussem e o diretor da Câmara de Comércio, Karsten Rieder.

Durante a visita, a governadora conheceu de perto a infraestrutura portuária de Esbjerg, reconhecido como um dos principais portos multimodais da Europa, com forte atuação na indústria offshore e no setor de energia renovável. No local, os navios operam com tecnologia de ponta para montagem, preparação e transporte de torres e turbinas eólicas — processo semelhante ao previsto para o Porto-Indústria Verde do RN.