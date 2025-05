“Missão a cumprir”: Rogério Marinho reafirma pré-candidatura ao Governo do RN

Para o senador Rogério Marinho, hoje o aliado mais forte deve ser a federação União Progressista (UP), formada por União Brasil e PP, que “hoje tem uma estatura muito grande, tanto o Antonio Rueda, presidente da União Brasil, como o Ciro Nogueira, presidente do PP, estiveram com o presidente Bolsonaro essa semana e hipotecaram solidariedade ao projeto do presidente Bolsonaro para a presidência da República em 2026”.

Rogério Marinho apareceu em segundo lugar, com 16.29% das intenções de votos na pesquisa do Instituto Consult divulgada na quinta-fera (22), para o governo do Estado. O senador confirmou sua pré-candidatura ao Executivo no Estado “como uma missão a cumprir”, a fim de tirar o Rio Grande do Norte da letargia em que se encontra.

“Eu não tenho dúvida que é um desafio enorme governar o Estado, que há mais de 20 anos desce de ladeira abaixo, o Rio Grande do Norte está cansado do mais do mesmo, não adianta administrar o Estado e manter o Estado na situação em que ele se encontra de inanição de prostração, de letargia um Estado que perdeu o bonde, quando se olha para os Estados vizinhos, verifica-se que eles saíram do lugar e nós estamos no mesmo ponto em marcha lenta. um Estado que é hostil para quem quer empreender, para quem quer edificar para quem quer chantar o investimento no Rio Grande do Norte”.

O senador Rogério Marinho reiterou que é pré-candidato ao governo do estado, “não porque quer posar de governador, pra mim é mais conveniente até ficar numa zona de conforto, eu tenho mais seis anos de mandato, mas acho que é uma missão e para essa missão eu estou disposto”.

Com relação a união das forças políticas de oposição ao governo Fátima Bezerra, o senador declara que “nesse aspecto tem muita humildade de buscar sempre a interlocução”, inclusive tem conversado com o prefeito de Natal, Paulinho Freire (União), ex-prefeito Álvaro Dias (Republicanos) e que oportunamente vai procurar para uma conversa o prefeito de Mossoróm Alysson Bezerra (União), que aparece em primeiro lugar na pesquisa Consult, com 23,24%.

“Todas as candidaturas são legítimas. São pessoas que têm partidos políticos, que têm trajetórias políticas, que têm afinidade e conexão com um determinado segmento da sociedade e nós temos dois turnos eleitorais. É evidente que nós vamos trabalhar para tentar condensar, para tentar fortalecer um campo político”, disse Marinho.

O prefeito Allyson Bezerra disse que recebia os números da pesquisa “com muita responsabilidade e gratidão ao povo potiguar, que está acompanhando nosso trabalho em Mossoró”.

“Será que é por isso que estamos sendo alvos de tantos ataques e perseguições nos últimos dias?”, inquiriu Bezerra, depois de chegar de uma viagem de mais de uma semana à China.