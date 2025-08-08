Miriam Leitão toma posse na Academia Brasileira de Letras

A jornalista e escritora Miriam Leitão tomou posse na noite desta sexta-feira (8) na cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), sucedendo o cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro deste ano.

Miriam é a 12ª mulher a integrar a ABL. Foi eleita em 30 de abril com 20 votos entre 34 possíveis. A cerimônia de recepção foi conduzida pelo acadêmico Antonio Carlos Secchin, responsável pelo discurso.

O colar da academia foi entregue pela acadêmica Ana Maria Machado, e o diploma, por Ruy Castro. A comissão de entrada foi formada por Rosiska Darcy de Oliveira, Fernanda Montenegro e Lilia Moritz Schwarcz; a de saída, por Carlos Nejar, Antonio Torres e Ailton Krenak.

“Merecer os que vieram antes de nós é sobretudo procurar cada vez mais fazer dela [da academia] um centro plural do pensamento brasileiro, do qual esse país diverso – negro, branco, indígena, multilíngue – possuído por homens e mulheres das mais diversas origens e de todas as regiões se veja e se reconheça”, disse Miriam, em seu discurso de posse. “Eu reverencio todas as mulheres escritoras no Brasil. A nossa obra é imortal”, afirmou.

Nascida em Caratinga (MG), em 7 de abril de 1953, Miriam é a sexta de 12 filhos do casal Uriel e Mariana, ambos educadores. Começou a carreira no Espírito Santo e passou por Brasília e São Paulo até se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro, em 1986. Ao longo de 53 anos de profissão, trabalhou em veículos como Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Desde 1991 está no Grupo Globo, onde é colunista do jornal O Globo, comentarista do Bom Dia Brasil, da GloboNews e da CBN, além de apresentar o programa de entrevistas Miriam Leitão na GloboNews.

Autora de 16 livros em diversos gêneros — entre eles o premiado Saga Brasileira, vencedor do Jabuti de Livro do Ano de Não Ficção —, Miriam também escreve para o público infantil. Sua obra mais recente, Lulli, a gata aventureira, foi lançada em 2025.

Em dezembro de 1972, aos 19 anos, grávida, foi presa e processada pela Lei de Segurança Nacional por se opor à ditadura militar. É casada com o escritor e cientista político Sérgio Abranches e tem dois filhos, Vladimir Netto e Matheus Leitão, além do enteado Rodrigo Abranches e quatro netos.