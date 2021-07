Miriam Carrilho: singularidade e catarse

1.

Miriam Carrilho nasceu em Natal (1947), cursou Administração na UFRN e Jornalismo

na UNICAP. Seu gosto pelo desenho remonta à infância, embora não tenha feito

nenhum curso, a arte sempre a fascinou. Estudou em colégio de freiras durante cinco

anos, como interna. Publicou dois livros Folhas esparsas (poesia) e O Pacote (contos,

crônicas, poesias e desenhos). No antigo ginásial teve uma excelente professora de

desenho, Soeur Regina. Nas horas vagas, toca sanfona de 80 baixos.

O seu despertar anunciou-se por meio de uma mulher que se chamava Carmen Silva, da

revista Cláudia. Essa jornalista deteve um papel primordial na vida da artista, visto que

a mesma defendia a não submissão da mulher ao status quo, apelando para que as

mesmas tomassem as rédeas dos seus destinos, não se subordinando à vontade alheia e

aos papeis que deveriam representar na cena da sociedade. E assim foi, voltou a estudar

e a trabalhar, dando uma guinada no não ser uma mulher, ousando fazer uma outra coisa

do que tinham feito dela, como propugnava o filósofo Jean Paul Sartre.

Miriam Carrilho delineia a maioria dos seus trabalhos com caneta esferográfica, tendo

se destacado como hábil no manuseio de elaborar requintados desenhos que não fazem

uso da perspectiva, ou seja, detém apenas comprimento e largura. Mesmo assim, não

podemos considerar sua obra como naif ou primitiva, na medida em que detém uma

originalidade bem singular, não se aproximando dos chamados ingênuos, tampouco se

vincula às nossas tradições da arte Acadêmica. Os temas presentes são sempre os

mesmos: galinhas, peixes, flores, arranjos de folhas, borboletas, cajus pássaros.

As canetas esferográficas foram uma espécie de epifania libertadora, até então não

ousara trabalhar com esse meio, tendo isso sucedido a partir dos anos 90. Para efeito de

melhor compreender a obra, em empreitei organizar seus trabalhos tendo em vista a

técnica usada para elaborar suas criações. O uso da caneta esferográfica, até onde sei,

não é muito comum, quase sempre está ligado ao desenho de retratos de rostos, muito

mais, ao que parece, desejando demonstrar a capacidade e o virtuosismo de quem

desenha, dominando o retratar realista.

Os seus desenhos detém uma elaboração que sugere uma técnica mais complexa,

exigindo um domínio sobre um meio não muito comum entre artistas na elaboração de

seus trabalhos, como dissemos. As canetas esferográficas podem ser de qualquer marca:

Bic, Compactor, Pentel, Pilot, Faber Castell. Eis como organizei em três arranjos

básicos, embora a pintora, por vezes, mescle a primeirase a última técnica. a) caneta

esferográfica, b) acrílica sobre tela, c) lápis de cor aquarelável.

2.

Não parece ser involuntária a repetição dos mesmos temas: galinhas, peixes, cajus,

flores, arranjos com folhas. Queremos dizer que o repertório temático é reduzido,

comprazendo-se em demonstrar o categórico domínio de uma técnica não muito comum

na comarca da arte. Compreendo que é um resgate da memória de uma espécie de Locus

Amenus para sempre perdido, visto que habita no domínio do passado, no qual não

havia a necessidade do inexorável confronto com o que chamamos de Realidade,

revelando certas limitações humanas para lidar com a autonomia das coisas do

cotidiano.

A obra de Miriam Carrilho avulta-se de uma maneira que podemos evocar, com o

objetivo de cotejar um gênero que pertence ao repertório de música, mas resguarda uma

curiosa semelhança, propomos isso para efeito didático, com o intuito de elucidar seus

desenhos, tanto na forma quanto nos sentidos que resguardam; falamos da “Fuga”, bem

conhecida por ter sido manuseada por J. S. Bach. Isso mesmo, como se assemelham no

seu aspecto estrutural! A partir de determinado segmento musical, de um topos,

digamos assim invariante, o musicista elabora todas uma série de variações, fazendo uso

dos diversos instrumentos musicais que integram a orquestra.

Havera de refletir acerca dos motivos pelos quais sucedeu o impulso que a conduziu a

essa espécie de obsessão de uma mitologia que, ao que parece, resgata um tempo

perdido. A indiferença do semblante no olhar dos bichos retratados nos conduz a

divagar que há uma certa aceitação, uma resiliência, perante a força indomesticável do

Real. Por outro lado, talvez possamos afirmar que sua obra é como se fosse uma espécie

de luto ou tempo do nojo, no qual se aceita o vivido, com as vicissitudes a que todos, –

faz parte da condição humana -, estão submetidos no viver a sucessão de dias a que

somos obrigados ao contato e a cumprir, dando respostas consoante nosso ethos.

Ao que parece, a pintora tomou o partido de transmutar suas experiências em sabedoria,

compreendendo que essa é a mais sensata maneira de responder ao leque de perguntas

e farpas emanadas da vida de todos os dias. Não apenas pondo em prática elementos do

comportamento que lançam suas fronteiras para os canaviais de onde manam o açúcar, e

nunca para brancas salinas ardentes de um sol que queima o que lhe passa à frente. Há

em sua obra, num contato mais íntimo, a possibilidade de sentir a categoria aristotélica

de catarse: aquele que contempla uma obra de arte com interesse e curiosidade, purga

suas paixões, ao se identificar com o objeto de arte.

Lembrei agora da obra do poeta francês Francis Ponge (1899 –1988), Le parti pris de

choses. Aqui o poeta fala dos objetos e coisas que o entornam, de uma deliberada forma

em prosa, deixando por conta do leitor a análise e interpretação de um texto elaborado

em prosa, ou poemas em prosa, como queiram. Concerne ao leitor ler e sentir,

elaborando uma provável metáfora do texto, um fortuito sentido que vai ao encontro da

sua experiência com o mundo.

3.

Continuando. A obra de Miriam Carrilho sugere uma pragmática que detém a

simplicidade e a economia de meios como alternativa perante não só a arte, mas à vida e

seus vetores que apontam em todas as direções. Como estava dizendo, tanto nos meios

para alcançar seus objetivos em engendrar suas criações com o uso da banalidade de

uma caneta esferográfica, criando uma dicção bastante própria, visto deter uma

singularidade, quanto no conteúdo dos temas presentes nos seus desenhos em papel

cartão.

E eis que tudo isso é mimetizado em obras de arte de lídima qualidade estética. A

transfiguração do existido vem a se delinear em desenhos e telas que pulsam uma

empatia aos que tiveram acesso às suas criações. Passa ao largo do Surrealismo, com

seus enigmas e símbolos retirados do Inconsciente.

Sim, é muito mais uma dádiva de se reconhecer como humano que sente uma

necessidade de ser autêntico, de não atender aos apelos ululantes de uma sociedade que

clama o uso de máscaras no dia a dia, ora para se proteger, ora para se camuflar em

atitude de defesa, antecipando-se ao que pode lhe importuna.

Miriam Carrilho é proprietária de uma livraria e papelaria. O papel cartão usado como

suporte para seu trabalho chega por meio das embalagens de cadernos, para evitar serem

danificados, na verdade a artista aproveita o que seria naturalmente descartado, jogado

fora. Percebemos aqui uma atitude ecológica, ao reciclar o que viria a ser lixo. O papel

cartão, com suas duas faces, uma mais rugosa e mais escura e outra branca e menos

porosa, mais lisa. Faz uso da primeira como suporte do seu trabalho.

Aqui segue uma vera lição para uma sociedade estruturada numa forma de pensar cujos

pilares se encontram sobre um pensamento cujo alicerce primeiro é o descartável como

regra geral, – ideologia pura, na medida em que naturaliza o que é construção humana,

advinda das classes dominantes no seu intuito de fomentar o consumismo, de imperar

seus caprichos e formas de viver deixando de fora o diferente. Esse pensar costura

lugares que passam pela política, relações de amor ou de amizades. Evoco o já lugar-

comum: Vale o parecer. Ser? Tanto faz como tanto fez.