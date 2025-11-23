Mirando uma vaga na próxima Libertadores, Bahia recebe o Vasco

Agência Brasil

Envolvido na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia recebe na Arena Fonte Nova, em Salvador, um Vasco que soma quatro derrotas consecutivas. A partida será disputada a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (23).

Vivendo um momento de altos e baixos no Brasileiro, o Tricolor de Aço começa a rodada com 53 pontos, na 7ª colocação, e com chances reais de garantir a classificação para a próxima edição da competição continental.

O Bahia chega pressionado após ser derrotado por 3 a 2 pelo Fortaleza em pleno Castelão pela última rodada da competição. Segundo o técnico Rogério Ceni, a falta de concentração pode ser uma das causas dos tropeços: “Fisicamente estávamos bem [diante do Fortaleza]. Mas, mentalmente, para quem quer ir direto para a Libertadores, precisamos de um nível de concentração maior”.

Neste domingo o Tricolor de Aço terá pela frente um adversário atravessa um momento de baixa na temporada, pois deixou de pensar na busca por uma vaga na próxima edição da Libertadores para passar a se preocupar com a proximidade da zona do rebaixamento do Brasileiro.

Após vitória de 3 a 0 sobre o Bragantino, no dia 26 de outubro fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz soma quatro derrotas consecutivas (para São Paulo, Botafogo, Juventude e Grêmio).

Segundo Fernando Diniz, a sua a equipe pode estar vivendo um momento de abalo de confiança: “Temos que pensar em descansar o time, recuperar e pensar apenas no Bahia. Quando perdemos em sequência pode existir um abalo de confiança, mas é algo que temos que retomar. Olhar para dentro, corrigir nossos erros, se juntar mais e procurar subir, como já aconteceu em outros momentos de baixa na competição”.