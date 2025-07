Ministros do STF não querem entrar em polêmica com Trump e avaliam que resposta é para diplomacia e política

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que o melhor caminho é não entrar em polêmica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que uma resposta à sua mensagem na sua rede social deve vir do campo da diplomacia e da política.

Por sinal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já rebateram a defesa que Trump fez do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo ministros do tribunal, tudo o que Trump quer neste momento é repercussão para sua mensagem, na qual diz que está havendo uma caça às bruxas contra Bolsonaro e família, diz que ele é inocente o ex-presidente deve ser julgado nas urnas. “Deixem Bolsonaro em paz”, finaliza o americano.

“Ao contrário do que aconteceu lá, aqui as instituições são respeitadas. E tudo segue o caminho legal, sem interferência internas, quanto mais externas. É risível a fala de Trump. As instituições brasileiras estão funcionando melhor do que as dos Estados Unidos”, disse um magistrado ao blog.

Outro ministro destacou que a ação penal em que Bolsonaro é réu está julgando tudo aquilo que “vimos no Brasil no final de 2022 e início de 2023. Está tudo documento e ele está tendo a oportunidade de se defender”.

Segundo esse magistrado, é muito estranho que Donald Trump só venha a falar em favor do ex-presidente brasileiro agora, num momento em que os Estados Unidos se mostram incomodados pela reunião do Brics no Brasil.

Dentro do Palácio do Planalto, por sinal, assessores de Lula têm a mesma avaliação. A fala de Trump mostra que ele está muito mais incomodado com a reunião do Brics do que se imaginava. “Ele mostrou que está preocupado com a reunião do Brics aqui”, afirmou um assessor presidencial.