Ministro Wellington Dias anuncia destinação de verba para o CRAS do Abolição

Durante sua passagem por Mossoró nesta sexta-feira, 15, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias anunciou que o Governo Federal, a pedido do presidente Lula, liberou o valor de R$ 367 mil para conclusão do CRAS do Abolição.

” O presidente Lula disse que agora é só trabalho, independente de partido. A missão é trabalhar por todos os estados e municípios”, disse.

Anunciou ainda o implantação de internet para as comunidades dos povoados Barrinha, Jucuri e o assentamento Favela , que será instalada em escolas desses locais.