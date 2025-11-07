Ministro das Minas e Energia confirma terras raras como tema em negociação Brasil e EUA

O ministro das Minas e Energia do governo Lula (PT), Alexandre Silveira, afirmou que as terras raras serão assunto das negociações entre o Brasil e os Estados Unidos em meio ao tarifaço a produtos brasileiros e após a reunião entre Lula e Donald Trump na Ásia, em outubro. A fala foi dita em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta sexta-feira (7).

“Como o presidente Lula diz, não há nada que não possa estar na mesa, desde que seja respeitando a soberania dos países”, disse o ministro.

Segundo ele, os EUA viram a China avançar nesse segmento da eletromobilidade, o que gera preocupação para os americanos, que não estão no mesmo compasso. Segundo Silveira, dessa maneira as riquezas do Brasil surgem como potencial para a negociação com o governo Trump.

“O Brasil tem que continuar com esse discurso plural com o mundo inteiro, dialogando de forma altiva, soberana, para que a gente possa aproveitar as nossas riquezas a favor da economia nacional e há uma grande injustiça daqueles que acham que não há compatibilidade entre o que o brasil lidera na transição energética global e a questão ambiental”, afirmou Silveira.

Ao longo da entrevista, o ministro criticou os países ricos por não respeitarem acordos já fechados para promover a proteção do meio ambiente e à transição energética.